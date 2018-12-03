الحكم المحلي تناقش أزمة الصرف الصحي بمدينة سبها

أعلن وزير الحكم المحلي بداد قنصو عن البدء في حل أزمة الصرف الصحي بمدينة سبها من خلال توزيع سيارات الشفط لرفع المياه السوداء.

وقال “قنصو ” في اتصال مع ” الاقتصادية ” معالجة طفح مياه الصرف الصحي سيتم خلال مراحل متتالية بدءا من شفط المياه الراكدة ومن ثم التعاون مع شركة الخدمات العامة وشركية المياه والصرف الصحي في تنظيف غرف التفتيش الصحي وازالة الترسبات والقمامة.

واضاف المرحلة التالية سيتم فيها تركيب مضخات بمحطات الصرف الصحي وتوفير المعدت والآلات بالتعاون مع مخاتير المحلات الذي سيشرفون علي اعمال شركة الخدمات العامة.

وقال الحسين بومرياش عضو شركة المياه والصرف الصحي سبها ان عملية معالجة تسرب مياه الصرف الصحي بحاجة الي وقفة جادة تتعدي شفط المياه والتي بدورها ستعاود الطفح مرة أخري مضيفا تعاني الشركة من نقص الامكانيات خاصة بعد تعرض محطات الشركة لعمليات سرقة ونهب عديدة.

وأضاف عملية تنظيف غرف التفتيش بحاجة الي مدة زمنية طويلة وبحاجة الي تعاون المواطنين والذين يسببون في وقف العمل في مناطق عديدة.

يذكر بان وزير الحكم المحلي عقد صباح اليوم الأحد اجتماعا في مدينة سبها ضم عميد البلدية المكلف وعدد من مخاتير المحلات وعدد من مسؤولي شركة المياه والصرف الصحي والشركة العامة لخدمات النظافة لمناقشة أزمة الصرف الصحي بالمدينة.

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