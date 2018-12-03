المنصوري: القوات المسلحة مستعدة لحماية منطقة الهلال النفطي والتصدي لأي خطر

ليبيا – أكد آمر منطقة الخليج العسكرية التابعة للقيادة العامة العميد فوزي المنصوري اليوم الاثنين استعداد القوات المسلحة الكامل لحماية منطقة الهلال النفطي والتصدي لأي شخص يحاول زعزعة امن واستقرار البلاد.

المنصوري وصف في تصريح لقناة ليبيا تابعته المرصد الوضع الأمني في منطقة خليج السدرة بالمستقر ، مبيناً بأن الاخبار المتداولة بشأن نية بعض الجماعات الارهابية الهجوم على الموانئ النفطية غير صحيحة.

يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي تشهد وضعاً أمنياً مستقراً منذ تحريرها من سيطرة قائد حرس المنشآت النفطية السابق التابع لوزارة دفاع الوفاق ، إبراهيم سالم جضران المدرج على قوائم عقوبات مجلس الامن الدولي ، فضلاً عن عمل الشركات التابعة لمؤسسة النفط بشكل طبيعي في المنطقة مع ارتفاع نسبة تصدير الخام بشكل منتظم مع الوقت.

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