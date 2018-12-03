مطار معيتيقة يحذر من توقف الرحلات بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران

حذرت إدارة مطار معيتيقة الدولي، من توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها خلال الأيام القادمة بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني.

وأوضح المطار في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس الأحد، أن اعتصام موظفي مصلحة الطيران جاء للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية إسوة بزملائهم المراقبين الجويين التابعين لمصلحة الطيران.

وذكر المطار، أن هذا الاعتصام قد نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية، وتوقف إصدار التصاريح لرحلات الإضافية والعارضة ورحلات لغرض الصيانة، وتوقف الإعمال الإدارية، إضافة إلى توقف الاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

وطالب مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، المسؤولين بالنظر لهذا الأمر قبل وقوع الكارثة والذي سيترتب عليه تكدس المسافرين في المطارات، الذين من بينهم المسافرين المرضى والمسنين والأطفال.

وكانت النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني قد أعلنت في بيان لها في 18 نوفمبر الماضي، دخولهما في إضراب شامل عن العمل، إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها.

يشار إلى أن موظفي مصلحة الطيران المدني في ليبيا يطالبون منذ عام 2013 باعتماد لائحة تنظيمية لعملهم ورواتبهم.

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