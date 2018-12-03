وزارة المالية تناقش مشروع الترتيبات المالية للعام 2019

ناقش فريق اعداد ميزانية بوزارة المالية مسودة الترتيبات الاولية لأعداد الميزانية العامة للدولة للعام المالي ( 2019) .

تناول الاجتماع استعراض تفصيل تقديرات الإيرادات بشقيها النفطية وغير النفطية، والنفقات المقدرة، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بناءً على إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة؛ وأثرها على أرصدة الاحتياطي والدين العام بما في ذلك تقديرات نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والتضخم.

وعلمت ” الاقتصادية ” من مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن الترتيبات المالية للعام الحالي 2018 لم تكن ملائمة لمتطلبات المجتمع ولم تحد من المشاكل القائمة مطالبا بإعادة النظر في بند المرتبات والتي يقضي علي الجزء الأكبر من الانفاق العام مضيفاً نسعي من خلال ترتيبات العام الحالي الي تخفيض نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية بنحو 35% في العام المنصرم 2018 .

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