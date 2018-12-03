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نزوح 222 عائلة من الفقها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا عن نزوح 222 عائلة من بلدة الفقها إلى الجفرة هرباً من الأوضاع الأمنية المُتدهورة التي تشهدها المنطقة.

وتشهد الفقها والمناطق القريبة منها توتراً أمنياً زادت حدّته بعد تعرضها لهجوم إرهابي في الـ29 من أكتوبر الماضي.

وقالت المنظمة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن أعمال العنف التي شهدتها الفقها مؤخراً جعلت منها مكاناً غير آمن، وهو ما دفع بعض السكان لمُغادرتها.

وأشارت المُنظمة إلى أن أفرادها قاموا بتوفير مُساعدات للعائلات النازحة على هيئة مواد غير غذائية بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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