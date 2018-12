ممتلكات العامة للكهرباء تتعرض للاعتداء والشركة تُناشد الجهات الأمنية

كشفت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء نقلاً عن رئيس مكتب الصيانة السريعة في الغربيات عن تعرض أحد خطوط الكهرباء “خط المراعي” بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأدى هذا الاعتداء إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الأمر الذي يآثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق.

هذا وناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة.

