المتوسط:

أعلن رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات ، عن تعرض أحد خطوط الكهرباء (خط المراعي ) بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأكد رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات ، ” أن الواقعة أدت إلي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الأمر الذي يؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق” .

وناشد الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة .

The post “الكهرباء” تعلن تعرض خط المراعي للسرقة والتخريب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية