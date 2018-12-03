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“الكهرباء” تعلن تعرض خط المراعي للسرقة والتخريب

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلن رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات ، عن تعرض أحد خطوط الكهرباء (خط المراعي ) بمنطقة الظهير للسرقة والتخريب والعبث بالمحول ومعدات الشبكة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأكد رئيس مكتب الصيانة السريعة الغربيات ، ” أن الواقعة أدت إلي انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات طويلة الأمر الذي يؤثر سلباً على استمرار الكهرباء في تغذية هذه المناطق” .

وناشد الشركة العامة للكهرباء، كافة الجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في ضبط الخارجين عن القانون وكل من يقوم بالاعتداء على ممتلكات الشركة ومعدات الشبكة ومحطات الكهرباء التي تعتبر من الممتلكات العامة .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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