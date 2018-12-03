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الخطوط الجوية الليبية تنفي تعليق رحلاتها لمطار بنينا

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، الاثنين، ما تُدوول عبر وسائل الإعلام حول تعليق الشركة لجميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي.

وأوضح أوضح الناطق الرسمي باسم الشركة محمد قنيوة، في تصريح للرائد، أن الطائرة (5A-LAK) دخلت للصيانة؛ نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي، وظهور بعض المشاكل الأخرى في الطائرة استدعت توفير بعض قطع الغيار، التي أخذت وقتا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة.

وقالت الشركة إنها أرسلت الطائرة (5A-LAP) بعد صيانتها لبنغازي الأحد؛ لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

يُذكر أن وسائل إعلام عدة تداولت أخبارا مفادها أن إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس لم تستجب لدعوات تعويض الطائرة المتوقفة بمطار بنينا بطائرة أخرى.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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  • للأسف أصبحت وسائل الأعلام تسلك أساليب لم تكن من شعار المهنة لعدم وجود ضوابط ومسائلة تحمى مهنة الصحافة فمسألة نشر الخبر
    وتكذيبه أصبحت عناوين بارزة وخاصة
    فى صحافتنا الوطنية وخاصة أخبار تمس الدوائر الرسمية كالمصارف
    والأمن وكافة القطاعات وعادة ما يتم تكذيب ونفى الخبر بعد نشره
    إلى أسبوع وأكثر وهنا يفسر الأمر على أن الخبر من ورائه هدف خفى
    وللأسف هناك بعض الأخبار يعاد نشرها مع أنها قد مضى عليها زمن
    يتجاوز السنه مما يربك القارئ وهذا إن دل على شئ ،إنما يدل على فوضوية الصحيفة أو إفلاس الصحيفة فى إيجاد الأخبار،
    إذن المهنة قد شابها عدم المصداقية والفوضى المقنعة بل
    وإلاسفاف ، وهنا اترحم على صحيفة
    ( ليبيا المستقبل ) التى أبدعت فى
    تنسيق أخبارها وخاصة ( الأرشيف)
    فكل الإحترام والتقدير للأستاذ الفاظل: حسن الأمين أعانه ألله.

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