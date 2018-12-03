الخطوط الجوية الليبية تنفي تعليق رحلاتها لمطار بنينا

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، الاثنين، ما تُدوول عبر وسائل الإعلام حول تعليق الشركة لجميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي.

وأوضح أوضح الناطق الرسمي باسم الشركة محمد قنيوة، في تصريح للرائد، أن الطائرة (5A-LAK) دخلت للصيانة؛ نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي، وظهور بعض المشاكل الأخرى في الطائرة استدعت توفير بعض قطع الغيار، التي أخذت وقتا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة.

وقالت الشركة إنها أرسلت الطائرة (5A-LAP) بعد صيانتها لبنغازي الأحد؛ لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

يُذكر أن وسائل إعلام عدة تداولت أخبارا مفادها أن إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس لم تستجب لدعوات تعويض الطائرة المتوقفة بمطار بنينا بطائرة أخرى.

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