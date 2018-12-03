صندوق الإنماء يتسلم معسكر النقلية

سلمت إدارة الأمن المركزي فرع أبو سليم، معسكر النقلية في طريق المطار جنوب طرابلس إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

وقالت الإدارة في بيان بحسب مكتبها الاعلامي أنها سلمت المعسكر لصندوق الإنماء يوم أمس الأحد بحضور مندوبين عن الأمن المركزي أبو سليم وصندوق الإنماء.

وبحسب محضر التسليم والاستلام فقد تم التسليم بين الرائد لطفي الفيتوري الحراري مندوب عن الأمن المركزي أبوسليم، وكل من المهندس إيهاب الشحومي وعلي صلاح الدين علي ووائل عمر بازينه عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر قراره رقم (1554) للعام 2018 أعطى فيه مهلة 72 ساعة لإخلاء معسكر النقلية بطريق المطار ومعسكر 7 أبريل بطريق السواني وتسليمها لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي .

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