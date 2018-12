أعلن المكتب الإعلامي لقوة الردع المشتركة أبو سليم التي يقودها عبدالغني الككلي بتسليم معسكر النقلية في طريق المطار إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بناءً على تعليمات المجلس الرئاسي.

حيث أكد المكتب الإعلامي للقوة بأنها سلمت المعسكر لصندوق الإنماء بحضور مندوبين عن الأمن المركزي أبو سليم بقيادة لطفي الحراري الذي كان يقود المعارك ضد لواء الصمود بقيادة صلاح بادي.

هذا ويُذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد أصدر قراره رقم (1554) للعام 2018 والذي أعطى فيه مهلة 72 ساعلة لكل من الردع المشتركة أبو سليم وقوة الدعم والتمركزات الاأمنية بقيادة عماد الطرابلس لتسليم معسكرات 7 أبريل سابقاً ومعسكر النقلية إلى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

The post بناءً على تعليمات السراج.. صندوق الإنماء الاجتماعي يستلم مُعسكر النقلية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا