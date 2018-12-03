مؤكدة توفر الوقود..شركة البريقة: شركات التوزيع لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية

أخبار ليبيا24

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط بأن هناك مؤشرات تم رصدها من خلال متابعة آليات نشاط شركات التوزيع في تزويدها للمحطات، لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية.

وأكدت شركة البريقة أن هذا القصور واللامبالاة، الغرض منه التشويش وإيصال معلومة مغلوطة مفادها أن وقود البنزين غير متوفر لدى شركة البريقة لتسويق النفط.

وأفادت الشركة أن الوقود متوفر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية، موضحة أن الناقلة أنوار ليبيا متواجدة حالياً بميناء طرابلس، وهي محملة بحوالي (32) مليون لتر من البنزين، ولازالت مستمرة بالضخ وتفريغها لهذه الكمية لشركات التوزيع ( الراحلة، والشرارة، ونفط ليبيا، والطرق السريعة ) وبصورة طبيعية بميناء طرابلس البحري.

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط الجميع بأنه لاداعي للازدحام، لتفويت الفرصة على مروجي الإشاعة والفوضى بالبلاد، وندعو الجميع تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

وذكت الشركة أن الغرض الغير معلن لهذه الإشاعات هو إظهار شركة البريقة لتسويق النفط، كمسؤول رئيسي عن ما يعانيه المواطنين من ازدحام على المحطات، وجعلهم مصطفين في طوابير طويلة بمحطات التزود بالوقود.

وشددت شركة البريقة لتسويق النفط على شركات التوزيع بمحطاتها، الأخذ في الاعتبار لأبسط المعايير المتعارف عليها والتي من بينها المولدات الكهربائية، لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال.

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