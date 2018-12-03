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آمر منطقة الكفرة العسكرية يعلن دحر مقاتلي داعش جنوب مدينة تازربو

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد آمر منطقة الكُفرة العسكرية العميد بلقاسم الأبعج اليوم الإثنين أن القوات المسلحة تمكنت من دحر وطرد الجماعات الإرهابية المتطرفة “داعش” لأكثر من 400 كيلو متر عن مدينة تازربو .

الأبعج صرح لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة بأن القوات المسلحة والقوات المساندة بسطت سيطرتها الكاملة على المنطقة ، مضيفاً بانه ليس ثمة فرصة أخرى لداعش في تكرار هجماتها على القرى والبلدات الواقعة تحت حماية القوات المسلحة .

وأشار إلى أن الخسائر التي تكبدتها عناصر داعش المتسللة خفية للبلدة في معركتها الأخيرة مع قوات الجيش في تازربو أدت إلى تراجع قدرات التنظيم المالية والعسكرية ، موضحاً بأن تلك الخسائر هي مقدمة للنهاية الفعلية للتنظيم.

يُشار إلى أن تنظيم داعش تبنى في 25 من نوفمبر الماضي مسؤولية الهجوم على بلدة تازربو ، متوعداً بتنفيذ المزيد من الهجمات الارهابية في المنطقة الجنوبية  .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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