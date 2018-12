المتوسط:

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ، اليوم الاثنين ، تعليق جميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي

وأكد المتحدث الرسمي باسم الشركة محمد قنيوة ،” أن الطائرة ( 5a-lak) دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي وهو ما استدعى صيانتها مما أدى إلى تعطلها وإطلاق الشائعات بتوقف الرحلات ”

وفي سياق متصل أعلنت الخطوط الأفريقية الليبية استئناف رحلاتها إلى اسطنبول الأحد القادم .

The post ” الخطوط الليبية ” تنفي تعليق رحلاتها في مطار بنينا الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية