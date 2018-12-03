الأفريقية تعلن موعد استئناف رحلات إسطنبول

أكد المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الأفريقية، عمران الزبادي، في تصريحات لـ218 أن الشركة بصدد استئناف رحلاتها بين ليبيا وتركيا بداية من الأحد القادم.

وأضاف الزبادي أن الرحلات ستكون من مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة، بواقع 6 رحلات أسبوعياً.

وتواجه الشركة أزمة في تسيير رحلاتها إلى تركيا بسبب تراكم الديون عليها لصالح مطار أتاتورك، والتي بلغت قيمتها 400 ألف يورو، وفقاً لما صرّح به الزبادي سابقاً.

وحاولت تركيا مواجهة هذه الأزمة بتقليص رحلاتها إلى إسطنبول، لكن تأخير تسديد الديون اضطرها لوقف الرحلات بعد الانتهاء من إعادة المواطنين العالقين هناك.

وأرجعت الشركة تأخرها في سداد هذه الديون إلى عدم تنفيذ المصرف المركزي لطلبها المُتعلق بحوالات النقد الأجنبي.

ولم تكشف الخطوط الأفريقية حتى الآن عما إذا كان استئناف الرحلات جاء بعد تسديدها لديونها المُستحقة لدى مطار أتاتورك، أم أنها نتيجة تسوية مُعينة قد توصلت إليها مع الجانب التركي.

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