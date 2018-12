المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، ” أن مجلس النواب أرسل لجنة تضم رئيس لجنة المالية النيابية وعضو عن اللجنة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية لمتابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا”.

وأضاف نصية، خلال تدوينة له على صفحته في الفيسبوك ،” أن تقرير اللجنة المرسلة إلى بلجيكا سيعرض في جلسة مجلس النواب”.

The post ” النواب” يشكل لجنة لمتابعة قضية فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية