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أهالي أبو زاهية يهددون بإغلاق مدرستي أبو زاهية والفارابي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

هدد أولياء أمور طلبة مدرستي أبو زاهية والفارابي بمنطقة أبو زاهية في سرت بإغلاقهما ، احتجاجا على عدم توفر الكادر الكافي من المدرسين لتعليم أبنائهم ، وكذلك ضعف بنية المدرسة المتهالكة.

وقال أولياء أمور الطلبة في لقاءات مع قناة ليبيا ، أن الطلبة يخرجون من المدرسة في تمام الساعة 11 صباحا ، نظرا للنقص الكبير في المدرسين ، خاصة لمناهج اللغتين العربية والإنجليزية .

وأشار الأهالي الى وجود عدد كبير من أبناء المنطقة من حملة الشهادات الجامعية ، عاطلون عن العمل ، لكن وزارة التعليم تغض الطرف عنهم ، وتلجأ للتعيين من خارج المنطقة .

وطالب الأهالي بمحاسبة مراقب الخدمات التعليمية في سرت، متهمين اياه بالتقصير وعدم تفقد وزيارة مدارس المناطق المحيطة بسرت.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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