الخطوط الجوية الليبية توفر طائرة بديلة لمطار بنينا الدولي

بنغازي-العنوان

قال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قينوه اليوم الإثنين إن الشركة عملت على توفير طائرة بديلة لطائرتها العاملة في مطار بنينا في بنغازي.

وأكد قنيوه، أن شركة الخطوط الجوية الليبية أرسلت الطائرة البديلة إلى مطار بنينا الدولي ليل الأحد، وهي تعمل جاهدة لتذليل الصعاب ولتوفي بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها في ظروف أقل ما يقال عليها إنها صعبة.

وكانت الخطوط الليبية قد علقت رحلاتها في مطار بنينا الدولي، نظرا لتعطل طائراتها العاملة بالمطار لمشكلة في المحرك الاحتياطي ودخولها للصيانة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية