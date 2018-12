قرارات جديدة لـ «داخلية الوفاق» بشأن العقارات المشغولة كمقرات لها

المتوسط:

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، المواطنين من لديهم عقارات مشغولة كمقار لوزارة الداخلية، بأن اللجنة المكلفة بإخلاء العقارات الخاصة بالمواطنين تعقد اجتماعين يوم الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بصلاح الدين.

وطالبت الوزارة الملاك باستيفاء كافة الأوراق التي تثبت امتلاكهم لتلك العقارات وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن استردادها.

وقالت الوزارة أن ذلك يأتي بناًء على التعليمات الصادرة بشأن إخلاء العقارات والمباني والأراضي المشغولة كمقرات لوزارة الداخلية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1892 لسنة 2018م بشأن تشكيل لجنة تتولي إخلاء العقارات الخاصة بالمواطنين والمشغولة كمقرات لوزارة الداخلية.

