الأبعج يوجه مكاتب نقل الركاب بالكفرة إتخاذ التدابير اللازمة لغايات أمنية

أصـدر آمر منطقة الكفرة العسكرية، العميد بلقاسم الابعج، كتاب إلى جميع مكاتب نقل الركاب بمدينة الكفرة، وذلك لدواع أمنية تتمثل بعدم اختراق المنطقة والحد من الاتجار بالبشر.

وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة في منطقة الكفرة العسريكة ببيان تابعته قناة ليبيا، على مكاتب النقل باتخاذ التدابير وتنفيذها بدقة، وعدم إتمام إجراءات سفر الركاب إلى الشمال بدون إجراءات رسمية.

ونوهت على ضرورة عدم نقل الركاب الأجانب مع العائلات حتى يسهل التعرف عليهم، وتخصيص ملبغ 50 دينار لكل راكب، و10 دنانير للمكتب.

وأشارت إلى وجوب إعداد نموذج حصر قائمة الركاب ورقم الحافلة وسائقها للرجوع إليها من قبل جهات الاختصاص، على أن تكون المغادرة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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