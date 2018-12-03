المعداني يتفقد جهاز مشروع النهر الصناعي في سرت

تابع عميد بلدية سرت مختار المعداني وضع الإمداد المائي لمشروع النهر الصناعي في سرت ، خلال زيارة تفقدية قام بها لمقر جهاز تنفيذ المشروع بالمدينة .

وقال المكتب الإعلامي لبلدية سرت في تصريح صحفي ، تخلل الجولة شرح من مراقب التشغيل في الجهاز المهندس علي حافظ الذي أوضح أن خزان القرضابية الذي يمد المشروع ، يتم تزويده بالمياه من خزان إجدابيا بمعدل أقل من المعتاد للمحافظة على المخزون المائي.

وأشار حافظ إلى أن إدارة الجهاز بسرت وبالتنسيق مع الشركة العامة للمياه بالمدينة، يقومون بتوزيع المياه على الأحياء السكنية بالتناوب لحين إنهاء اشكالية المياه بمنطقة السرير – تازربو.

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