عقدت لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة اجتماعها الثالث مع بعض من أعضاء اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية، وذلك استكمالا للاجتماعات السابقة.

يأتي ذلك بحسب بيان للمجلس، أن في إطار مساعي اللجنة لحل المشاكل التي تمر بها الجمعية، وللتوصل إلى مقترحات عملية لمعالجتها وإحالتها إلى مجلس النواب لاتخاد قرارات بخصوصها.

