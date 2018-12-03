اتفاق لتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين ليبيا والأردن

أعلن رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة فوزي الحموري الاثنين، أن اللجنة الوزارية الأردنية الليبية توصلت إلى اتفاق لتفعيل التعاون بين البلدين في المجال الطبي، وتدريب الكوادر الصحية الليبية في المستشفيات الأردنية، وتفعيل برنامج الطبيب الزائر بين البلدين.

وقال الحموري، إن اللجنة وقعت محضر اتفاق يحدد آلية سداد ديون المستشفيات الخاصة المتراكمة على ليبيا والبالغة “بعد التدقيق” 220 مليون دولار، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف الحموري أنه بحسب الاتفاق سيسدد الجانب الليبي 50 بالمئة من المبلغ الإجمالي خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق، ويسدد 25 بالمئة في فبراير المقبل، و25 بالمئة خلال أبريل المقبل.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج زار، الأحد، الأردن رفقة وفد حكومي رفيع المستوى.

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