رحلات البراق مُهددة بالتوقف

كشفت مصادر من شركة طيران البراق لـ218 أن الشركة ستقوم بتعليق كافة رحلاتها الداخلية والخارجية ابتداء من الأربعاء القادم، بسبب عجز طياريها عن تجديد رخص عملهم التي قدموها للطيران المدني بطرابلس منذ 10 أيام.

ولم يتمكن طيارو البراق من إنهاء مُعاملات تجديد الرخص بسبب اعتصام موظفي مكتب الطيران المدني في طرابلس، وفقاً لما ذكرته المصادر.

ودخل موظفو المكتب في اعتصام مفتوح للمُطالبة بتحقيق مطالبهم المتمثلة في اعتماد لائحة مالية صحيحة وعادلة فيما يخص المرتبات والامتيازات.

وتوجه الطيارون إلى مكتب الطيران المدني في بنغازي لطلب تجديد الرخص من هناك، بعد فشلهم في الحصول عليها من مكتب طرابلس، لتُقابل طلباتهم بالرفض بحجة التضامن مع اعتصام موظفي المكتب بالعاصمة.

ومن المُتوقع أن تترتب خسائر مالية كبيرة على شركة البراق في حال تم تطبيق قرار تعليق الرحلات، بانتظار تحرك الجهات المعنية.

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