تعليم المؤقتة تتابع ملف نقص المعلمين

بحث وكيل وزارة التعليم العام بالحكومة المؤقتة، مع مدير إدارة الإحتياط العام، العجز في المعلمين المحال من مسؤولي قطاعات التعليم بالمناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة تعليم المؤقتة، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد اليوم، حيث شمل اللقاء دراسة الإقتراحات المحالة من المناطق التعليمية وطرح الحلول الكفيلة لمعالجتها بشكل علمي وموضوعي.

كما خلص الاجتماع، الإتفاق على تشكيل لجنة تعمل على القيام بدراسة وإعداد لكل ما يلزم من إجراءات لإنجاز هذه المهمة، استناداً على بيانات ومعلومات دقيقة.

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