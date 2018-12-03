مطار معيتيقة يحذر من توقف معظم الرحلات الجوية خلال الأيام القادمة

ليبيا – أكد مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد أن معظم شركات الطيران ستتوقف عن تسيير رحلاتها خلال الأيام القادمة بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني.

المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة أوضح بأن موظفي مصلحة الطيران سيقومون بإعتصام للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية إسوة بزملائهم المراقبين الجويين.

وأضاف المكتب الإعلامي إلى أن هذا الإعتصام نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية وتوقف اصدار التصاريح لرحلات الإضافية والعارضة ورحلات لغرض الصيانة بالإضافة إلى توقف الاعمال الادارية والإعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

وطالبت إدارة المطار المسؤولين بالنظر بهذا الأمر قبل وقوع ما وصفته بـ” الكارثة” والذي سيترتب عليه تكدس المسافرين في المطارات ومنهم المرضى والمسنيين والأطفال.

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