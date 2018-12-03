الخطوط الليبية تكشف حقيقة تعليق رحلاتها في مطار بنينا

أخبار ليبيا24- خاص

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية أن أسباب توقف رحلاتها من مطار بنينا في بنغازي كان بعد كشف خلل فني في الطائرة (5A-LAK) التي كانت قيد الخدمة.

وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن خبر تعليق الرحلات في مطار بنينا وعدم استجابة الإدارة في طرابلس لتعويض الطائرة بأخرى إلى حين إتمام إجراءات الصيانة، إن الطائرة دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي.

وأضاف قنيوة في تصريحه لـ”أخبار ليبيا24″ لم يكن في الحسبان بعض المشاكل الأخرى في الطائرة التي استدعت توفير بعض قطع الغيار والتي تأخذ وقتا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة.

وأوضح المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية أنه تزامن دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة مع حدوث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية والتي تم وإرسالها إلى بنغازي ليلة أمس الأحد لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

وختم قنيوة شركة الخطوط الجوية الليبية تعمل جاهدة لتذليل الصعاب أمام المواطنين والمسافرين على متنها رغم أن الظروف أقل ما يقال عنها إنها صعبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24