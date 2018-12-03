دورة بالتفتيش التربوي في طبرق

نظم المجلس البلدي طبرق دورة في مهارات التعليم بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي طبرق ، شملت عدداً من المفتشين التربويين بالمدينة.

وقال مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية طبرق مسعود الوهراني لقناة ليبيا ، أن بلدية طبرق وبالتنسيق مع مكتب التفتيش التربوي، أقامت دورة في مهارات التعليم في القرن الحادي والعشرين، معتمدة من منظمة ابسيلون البريطانية ، وشملت عدداً من المفتشين التربويين بالمدينة .

وأضاف الوهراني، أن الدورة التي تستمر لمدة ستة أيام، سيعقبها تقييم كل مفتش تربوي بمرتبة معينة، ليحصل بعدها على دورة جديدة في نفس تخصص المفتش التربوي من قبل شركة ابسيلون.

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