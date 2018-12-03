الكشف عن أسباب تعطل رحلات الخطوط الليبية في مطار بنينا

كشف الناطق باسم الخطوط الليبية، محمد قنيوة، سبب تعليق شركة الخطوط الجوية الليبية لجميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي.



وبحسب مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية، عزا قنيوة ذلك إلى تعطل الطائرة (5A-LAK).، إلى جانب عدم استجابة إدارة الشركة في طرابلس لتعويض الطائرة بأخرى.



وأوضح أن الطائرة دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الإحتياطي، دون حسبان بعض المشاكل الأخرى في الطائرة التي استدعت توفير بعض قطع الغيار والتي تأخذ وقتا لتوفيرها وصيانتها.



وبين أنه مع دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة حدث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية التي تمت صيانتها وإرسالها إلى بنغازي ليلة البارحة لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.



وأشار الناطق باسم الخطوط الليبية، إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية تعمل لتذليل الصعاب والإفاء بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها في الظروف الصعبة.



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