الخطوط الجوية الليبية تنفي تعليق رحلاتها في مطار بنينا

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية خبر تعليق رحلاتها في مطار بنينا الدولي وارجعت سبب التوقف عطل الطائرة (5A-LAK) التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة.

وقالت الشركة في بيان استلمت الاقتصادية نسخة عنه ان الطائرة (5A-LAK) دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الإحتياطي بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى في الطائرة التي استدعت توفير بعض قطع الغيار والتي ستأخذ وقتا لتوفيرها واتمام عملية الصيانة.

وقالت تزامن دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة مع حدوث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية مؤكدة صيانة الطائرة (5A-LAP) وإرسالها إلى بنغازي ليلة اللبارحة الأحد الموافق 2-12-2018 لتعويض الطائرة (5A-LAK) التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

واضافت في البيان ان شركة الخطوط الجوية الليبية تعمل جاهدة لتذليل الصعاب ولتوفي الشركة بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها.

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