المنظمة الدولية للهجرة: 222 عائلة ليبية نزحت من بلدة الفقهاء إلى الجفرة

ليبيا – كشف مكتب المنظمة الدولية للهجرة بليبيا عن نزوح 222 عائلة من مدينة الفقهاء الى الجفرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أعمال العنف التي اندلعت في المنطقة فجعلتها غير آمنة.

وحسب الصفحة الرسمية لمكتب المنظمة على الفيس بوك ، قامت فرق المنظمة بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات الى الأسر التي كانت قد نزحت وعادت الى الفقهاء فضلاً عن ذوي بعض الأسر التي بقيت في الجفرة كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات.

يشار إلى بلدة الفقهاء قد تعرضت لهجوم من تنظيم داعش يوم 29 أكتوبر الماضي بـ25 آلية مسلحة وقاموا بترويع السكان وحرق بعض البيوت وخطف عدد من الشباب وقتل 4 أشخاص بينهم نجل رئيس الفرع البلدي الفقهاء.

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