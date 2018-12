لنقي : هذه تفاصيل لقاء ممثلي مجلس الدولة بـ” عقيلة صالح” في الإسكندرية

المتوسط:

كشف عضو المجلس الاستشاري للدولة احمد لنقي، عن لقاء جمع بين عدد من أعضاء المجلس برئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الجمعة الماضية في مدينة الإسكندرية بمصر.

وأكد لنقي، خلال تصريحات صحفية،” أن اللقاء بحث كيفية وتزكية المرشحين للمجلس الرئاسي الجديد، ووضع جدول زمني لاجتماع أعضاء المجلسين (النواب والدولة) كل منطقة من المناطق الثلاثة ”

وكانت لجنة الحوار لمجلسي الدولة والنواب قد اتفقت على ضرورة تشكيل وإعادة المجلس الرئاسي بسبب سوء أدائه .

