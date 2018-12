عودة طلاب «الهندسة والنفط» بجامعة بنغازي للدراسة

المتوسط:

عاد طلبة كلية الهندسة والنفط بجالو التابعة لجامعة بنغازي للدراسة بعد انقطاع، جراء إصرار مجلس الكلية بالمطالبة بالدعم من قطاع المالية وقطاع التعليم.

وقال عميد الكلية المكلف سالم المجبري لقناة ليبيا ، أنه وبعد حل العديد من المختنقات في الجامعة ، كمستحقات المدرسين ، واحتياجاتهم ، وعقود النظافة والبستنة التي كانت متوقفة ، عدنا لاستئناف التدريس في الكلية ، وسيكتمل عدد الطلبة والمدرسين الأسبوع المقبل.

وأضاف المجبري أن قطاع المالية قام بدفع جزء من تكاليف نقل المدرسين ، وخدمات إعاشتهم ، كما وفّر قطاع التعليم مقرات إقامة للمدرسين القادمين من الخارج.

