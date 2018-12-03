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مفوضية الانتخابات: إتخذنا الخطوات اللازمة لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بلخير إن المفوضية تعد الإجراءات اللازمة لاستفتاء الشعب على الدستور الدائم للبلاد.

بلخير أوضح في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أن المفوضية سوف تشرع في دراسة قانون الاستفتاء ووضع اللوائح التنظيمية والميزانية اللازمة لتنفيذ هذا القانون ومن ثَمَّ تحيله إلى المجلس الرئاسي.

وأضاف عضو المفوضية العليا للإنتخابات أن المفوضية ستتواصل مع المجلس الرئاسي بخصوص تأمين العملية الانتخابية وحماية جميع مراكز الاستفتاء ومقرات ومخازن المفوضية ، مشيراً إلى أنه عقب ذلك ستقوم المفوضية بنشر خطة تنفيذ هذا القانون بالكامل.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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