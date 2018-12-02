محتجون يقتحمون مقر المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس

اقتحم قرابة مئة محتج، الأحد، مقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في طريق السكة، وسط العاصمة الليبية طرابلس.



وطالب المحتجون بصرف مستحقات لجرحى عمليات عسكرية، ومواطنون تضررت بيوتهم في الحرب الأخيرة التي اندلعت في شهري آب/ أغسطس وأيلول/ سبتبمر الماضيين في جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر أمني من الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق، لـ”عربي21“، إن قوات الأمن أخلت المقر من جميع الموظفين والعاملين فيه تحسبا لأي أعمال شغب.

وأضاف المصدر، أن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبد السلام كاجمان، قابل المحتجين ووعدهم بالنظر العاجل في طلباتهم.

وصرح المصدر الأمني، بأن الحراسة على مقر رئاسة الوزراء لم تكن كافية، خاصة وأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، سافر إلى المملكة الأردنية.

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