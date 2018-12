وزير «محلي الوفاق»: حل مشكلة الصرف الصحي بسبها

المتوسط:

قال وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق بداد قنصو، إن الشركة ستباشر بشفط المياه وإزالة المعوقات من الطرق ببعض الأحياء بمدينة سبها ابتداء من غد الثلاثاء.

وتوقع قنصو في تصريحات إعلامية أن الأسبوع المقبل سيحمل نتائج إيجابية بعد إنهاء المشاكل المعرقلة لسير عمل الشركة، داعيا المواطنين لتفهم عمل الشركة بمناطقهم.

يذكر أن محطة معالجة الصرف الصحي في سبها معطلة منذ مدة، وهو ما أسفر عن طفح مياه الصرف الصحي، وتكوّن مستنقعات وبرك سوداء داخل شوارع المدينة وأحيائها.

