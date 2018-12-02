ليبيا: لقاء مرتقب بين السراج وحفتر برعاية أردنية

وقال المصدر لـ“العربي الجديد“ إن اللقاء غير المعلن، الذي ينتظر أن يُعقد بين السراج وحفتر في عمان، لم يحدد موعده ما إذا كان اليوم أو غدا، لكن مسؤولي الحكومة انتهوا من إعداد البنود والنقاط الرئيسية للقاء، وينتظر أن تُعرض على السراج اليوم قبل أن يعقد اللقاء.

وبحسب المصدر، فإن ملف الانتخابات والإطار الدستوري لإجرائها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أبرز ملفات اللقاء، فيما أكد حفتر ضرورة إجراء الانتخابات وفق قانون انتخابات، وإرجاء الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

وكان السفير الليبي لدى الأردن، محمد البرغثي، قد أشار إلى لقائه بحفتر الأربعاء الماضي، مؤكداً “حرص اللواء المتقاعد على وحدة الوطن وأمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات، واحترامه للتداول السلمي للسلطة“، لافتا، في تدوينة على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، إلى أن حفتر يعتبرها “أمورا بالغة الأهمية يجب البناء عليها“.

من جهته، أعلن المكتب الإعلامي للسراج وصوله رفقة وفد حكومي إلى عمّان، مساء أمس السبت، ضمن زيارة عمل يجريها في أول زيارة له إلى الأردن منذ توليه منصبه.

وذكر المصدر أن سفراء دول كفرنسا وروسيا وإيطاليا سيكونون قريبين من كواليس اللقاء المرتقب، في إشارة إلى دعم هذه الدول لمساعي الأردن.

وقال “أغلب الدول الداعمة لحفتر، كالإمارات ومصر، لا ترى صواب مساعي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في التقارب مع مجلس الدولة في طرابلس من أجل إعادة تشكيل حكومة الوفاق والإطاحة بفايز السراج، ولذلك تدعم جهود التقريب بين حفتر والسراج“، مؤكداً أن مساعي النواب والدولة “لن تكون لها أية قيمة في حال اتفق الرجلان على تفاهمات من شأنها تشكيل حكومة وحدة وطنية“، مؤكداً أن نقطة الخلاف الرئيسية بين السراج وحفتر تتمثل في قبول اللواء المتقاعد بالخضوع لسلطة السراج المدنية، مقابل حصوله على مناصب هامة كرئاسة الأركان ووزارة الدفاع.

وكان عقيلة صالح قد دعا لجان مجلسي الدولة والنواب إلى “سرعة تكوين مجلس رئاسي جديد، بحسب مقررات الاتفاق بينهما والتعديل الدستوري الذي أعلن عنه مجلس النواب الأسبوع الماضي، والقاضي بتحصين قانون الاستفتاء، وتغيير شكل عضوية المجلس الرئاسي برئيس ونائبين، بدلا من المجلس الحالي المكون من تسعة أعضاء“.

غير أن المصدر أكد أنه “حتى الآن لا يمكن التكهن بأي شيء”، مؤكدا أن لقاء عمان المرتقب بُني على أساس تفاهمات أولية بين السراج وحفتر خلال مؤتمر باليرمو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع مرصد ليبيا