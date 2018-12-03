طلبة وافدون يسرقون أجهزة من كلية الهندسة بالبيضاء

بنغازي-العنوان

ألقت عناصر البحث الجنائي بمدينة البيضاء القبض على تشكيل عصابي مكون من طلبة وافدين من جنسيات غير ليبية،يمتهن السرقة بالمدينة.

وجاءت عملية القبض بعد ورود بلاغ من جامعة عمر المختار بحدوث سرقة أجهزة كمبيوتر ومعدات مهمة من داخل أروقة كلية الهندسة.

وفور وصول البلاغ قام عناصر البحث الجنائي بالتحري والمتابعة إلى أن تم التعرف على الجناة والقبض عليهم في كمين مُحكم.

وأفاد العقيد سعيد العجيل رئيس قسم البحث الجنائي البيضاء،أن بعد القبض على التشكيل وضبط ما بحوزتهم من مضبوطات اعترف بالعديد من السرقات التي ارتكبها.

وأضاف “أن من قاموا بسرقة هذه الأجهزة من الكلية هم وبكل أسف طلبة من داخل الكلية،وهم ليسوا ليبيين بل من الوافدين ومن جنسيات مختلفة”.

وكشف العقيد أن البحث الجنائي سجل خلال عام 2018 عدد 250قضية من القضايا المختلفة والتي لم تسجل جميعها ضد مجهول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية