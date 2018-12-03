الداخلية تطالب أصحاب العقارات باستيفاء أوراقهم لاسترداد املاكهم

طالبت “اللجنة المكلفة من وزارة الداخلية بإخلاء العقارات الخاصة بالمواطنين”، الاثنين، ملاك العقارات باستيفاء الأوراق التي تثبت ملكيتهم للعقار لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية لاستردادها.

وأعلنت اللجنة عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن اللجنة ستعقد اجتماعين يومي الأحد والأربعاء بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بصلاح الدين؛ للنظر في ملكية العقارات المشغولة كمقار لوزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة؛ امتثالاً لقرار وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا نهاية أكتوبر الماضي، الذي يقضي بتشكيل لجنة لإخلاء الممتلكات الخاصة للمواطنين والمشغولة كمقار لوزارة الداخلية.

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