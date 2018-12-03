شركة الكهرباء تكشف أسباب إنقطاع الكهرباء عن منطقة طابلينو في بنغازي

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة إن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة على مدينة بنغازي بشكل مستمر أدى إلى غرق إحدى المحطات التي تغذي محطة طابلينو مما تتسبب بتلف خلايا ومفاتيح المحطة.

خليفة أضاف في تصريح حاص لقناة “ليبيا 218” أن هذه المحطة تغذي جزءاً كبيراً من منطقة طابلينو والعمارات ، موضحاً أن كوادر الشركة العامة للكهرباء متواجدون في الموقع لإجراء الصيانة اللازمة.

ونوّه المتحدث الرسمي باسم الهيئة إلى أن منطقة طابلينو ستشهد انقطاعا في الكهرباء لحين إخراج المياه من المحطة وصيانة الخلايا والمفاتيح، ليتم بعد ذلك إرجاع التيار الكهربائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية