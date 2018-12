برلماني : ” الثني ” يخشى مواجهة “النواب” بسبب مخالفات الموازنة

المتوسط:

هاجم عضو مجلس النواب، صالح افحيمه، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مرات بسبب عدم حضوره للمجلس لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير الموازنة .

وأكد افحيمة، “أن الثني تم استدعائه كثيرا لكنه لم يحضر لمناقشة مخالفات الموازنة، فالمخالفة الأولى ، تتمثل في القانون الذي ينص على وجوب تقديم الميزانية بداية شهر أكتوبر ، والحكومة المؤقتة تأخرت في تقديمها 25 يوما ، أما المخالفة الثانية ، فهي تقديم الحكومة للميزانية دون إقفال الحسابات”.

وأكمل افحيمة، “أن الميزانية قدمت للمجلس لأول مرة في شهر ابريل الماضي ، بشكل غير قانوني، ويوجد فروقات مقدارها 6 مليارات ما بين ما سلمته الحكومة المؤقتة للبنك المركزي ، وبين الفواتير والسندات المسلمة من قبل الحكومة وفق ديوان المحاسبة، مشيرا بأن الخلل ليس فقط في البرلمان ، وإنما بجميع أجهزة الدولة التي تعيش حالة الفوضى بفعل الانقسام السياسي”.

