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برلماني : ” الثني ” يخشى مواجهة “النواب” بسبب مخالفات الموازنة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

هاجم عضو مجلس النواب، صالح افحيمه، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني مرات بسبب عدم حضوره  للمجلس لمناقشة المخالفات الواردة في تقرير الموازنة .

وأكد افحيمة، “أن الثني تم استدعائه كثيرا لكنه لم يحضر لمناقشة مخالفات الموازنة، فالمخالفة الأولى ، تتمثل في القانون الذي ينص على وجوب تقديم الميزانية بداية شهر أكتوبر ، والحكومة المؤقتة تأخرت في تقديمها 25 يوما ، أما المخالفة الثانية ، فهي تقديم الحكومة للميزانية دون إقفال الحسابات”.

وأكمل افحيمة، “أن الميزانية قدمت للمجلس لأول مرة في شهر ابريل الماضي ، بشكل  غير قانوني، ويوجد فروقات مقدارها 6 مليارات ما بين ما سلمته الحكومة المؤقتة للبنك المركزي ، وبين الفواتير والسندات المسلمة من قبل الحكومة وفق ديوان المحاسبة، مشيرا بأن الخلل ليس فقط في البرلمان ، وإنما بجميع أجهزة الدولة التي تعيش حالة الفوضى بفعل الانقسام السياسي”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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