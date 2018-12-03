بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، آلية وضع إستراتيجية لعمل المنظمات المعنية بملف الهجرة لسنة 2019.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد الشيباني، ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا، إلى جانب سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا وعدد من الشخصيت ذات الصلة.

وناقش المجتمعون سبل تحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء، وإيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية، والعمل على إقامة التنمية المستديمة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها.

من جهته، أكد الشيباني، على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين، وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر،ووضع آلية لتوزيع المأونات التي تقدمها لمراكز الإيواء، وكذلك العمل على إيجاد الحلول لإنتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على دفنها.

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