الصور: تم التحقيق مع 24 متهماً بقضية أبناء الشرشاري وسيتم إحالتهم إلى المحاكمة

ليبيا – قال رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أمس الأحد إنه تمت إحالة المتهمين في قضية مقتل أطفال الشرشاري وتم التحقيق معهم من قبل النائب العام، مشيراً إلى أنه سيتم إحالتهم إلى المحاكمة.

الصور أكد لبرنامج “LIVE “والذي يبث على قناة “218NEWS” أن المتهمين في القضية بلغوا 24 شخصاً وتبقى 3 أو 4 آخرين سيتم ضبطهم من قبل الجهات الأمنية ليعرضوا على النيابة.

وأشار الصور إلى أنه تم ضبط متهمين رئيسيين في هذه القضية بداية العام الحالي ومنهم المتهم النمري المحجوبي حيث قادت التحقيقات معهم للتعرف على مكان دفن جثث الأطفال ، مبيناً أنه وبعد إحالة المتهمين إلى النائب العام تم الكشف عن تفاصيل وملابسات القضية وسيتم إحالة الضالعين فيها إلى المحاكمة.

الصور نوّه إلى أن كل جرائم القتل والخطف والتهريب وغسيل الأموال والحرابة يتم التحقيق فيها وإصدار أوامر ضبط للمتهمين ووضع أسمائهم للجهات الأمنية وبعض منهم في نشرات حمراء للانتربول ، موضحاً أن مكتب التحقيقات يواجه صعوبات في تنفيذ قرارات النيابة والقضاء بشأن ضبط المطلوبين واتخاذ الإجراءات بحقهم فضلاً على أن العمل لا يتم بسهولة في عدد كبير من القضايا.

رئيس قسم التحقيقات قال:” إنه ورغم ذلك فإن العديد من الجهات الأمنية والضبطية تتعاون مع مكتب النائب العام ويتم ضبط مطلوبين في قضايا تهم الرأي العام وهنالك الكثير من القضايا لم يتم النظر فيها بسبب وجود عوائق في عملية التنفيذ”، موضحاً أن المسؤولية تقع على الجميع في تطبيق القانون بتنفيذ الإجراءات وفق الشرعية الإجرائية وحقوق الإنسان.

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