الهيئة الليبية للإغاثة توزع مساعدات إنسانية على نازخي تاورغاء 

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة مساعدات إنسانية من البطاطين والأغطية والفرش وأجهزة التدفئة على عدد من نازحي تاورغاء الذين لا يزالون يعيشون في مخيم الفلاح بالعاصمة طرابلس.

وقال المتحدث باسم الهيئة، حاتم قاسم، في تصريح لقناة ليبيا، إن هذه المساعدات تأتي وفق الإتفاقية المبرمة بين الهيئة والمنظمة السامية للاجئين، والتي نستهدف فيها 1550 عائلة من النازحين.

وتأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار اهتمام الهيئة بالاحتياجات الضرورية لنازحي تاورغاء، وذلك لمجابهة موجة الطقس الباردة، في ظل وجودهم داخل مساكن من صفيح غير ملائمة للعيش.

يشار إلى أن عدد كبير من العائلات قد عادت إلى مناطق سكناهم في مدينة تاورغاء، عقب إتفاق المصالحة الذي تم توقيعه خلال الأشهر الماضية.

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