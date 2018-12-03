افحيمة: الميزانية العامة للدولة لم تعتمد بالطريقة الصحيحة داخل قبة البرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن عدد من النوب تدارسوا مع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح اللغط الحاصل حول التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أنهم تفاجأوا باليوم التالي من إعتماد قانون الميزانية خاصة وأن ذلك يحتاج لأغلبية موصوفة وهي 120 نائب لذلك الميزانية لم تعتمد بالطريقة الصحيحة.

افحيمة لفت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “ملفات إقتصادية” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تصريح حاتم العريبي عن إحالة الميزانية لمجلس النواب يوم 25 أكتوبر لا يمكن نفيه أو تأكديه لكنه بحد ذاته مخالف ولا يتضمنه القانون المالي.

وأشار إلى أن الميزانية لم تأتي بالحساب الختامي وهو ما فعلته الحكومة المؤقتة حيث قدمت الميزانيات دون إغلاق الحسابات، معتبراً أن الحكومة المؤقتة مسؤولة أمام الليبيين كمجلس تشريعي ورقابي على إقفال حسابات الدولة الليبية وإصدارها قانون وفقاً للتعديل الدستوري السابع.

وتابع قائلاً :”بالتالي هناك محالفتين لتقديم قانون الميزانية يوم 25 اكتوبر إلا انها قدمت متأخرة حوالي 25 يوم وقدمت دون تقديم الإقفال الختامي للحساب وتمت مدارسة الميزانية منذ ان قدمت لنا وأنا اعتقد انها قدمت بشهر أبريل و ليس في اكتوبر، نحن ناقشناها عدد من المرات و طلبنا حضور الحكومة المؤقتة لمجلس النواب لمناقشة الاخطاء التي حصلت لكنها ترفض أن تمثل امامه علاوة على عدم تسليم حساب ختامي للآن فلا يعقل أن الارقام بالمليارات تسرق في تقرير ديوان المحاسبة الأخير عام 2017″.

عضو مجلس النواب إعتبر أن هناك خلل في قبة البرلمان وفوضى عارمة بكل الأجهزة و المؤسسات، موضحاً أن هناك اتهامات كثيرة لأعضاء مجلس النواب وكمؤسسة بالتقصير في إصدار الميزانية و قانونها لكن هدف مجلس النواب كان التخفيف وتسوية المخالفات الموجودة بالميزانية على الأقل في ظل ما تعانيه الحكومة المؤقتة من نقص في التمويل.

وأكد على وقوف مجلس النواب مع الحكومة المؤقتة بكل ما أوتي من قوة لكن هذا الأمر لا يعطيه الحق بالتلاعب بأموال الليبيين، واصفاً ما يتم تداوله عن قيام مصرف ليبيا المركزي بصرف أموال بدون رجوع للخزانة العامة بأنه مغالطات كبيرة جداً.

افحيمة إستطرد حديثه قائلاً:”المادة الثالثة التي تكلم عنها العريبي التي تقول أن الميزانية تقدم في شهر 10 هي المادة الثالثة من قانون النظام المالي للدولة تنص على أن السنة المالية للدولة 12 شهر تبدء من أول يناير و تنتهي في11/30 من كل عام ونحن في عملنا ننتظم للقانون المنظم و لائحته الداخلية”.

وفي الختام شدد على اعتماد الميزانية يتطلب وجود حساب ختامي حسب القانون وما نصت عليه المادة رقم 4 التي تلزم المجلس بمناقشة الحساب الختامي قبل اعتماد الميزانية.

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