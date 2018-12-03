هجوم تخريبي يقطع الكهرباء عن الظهير

تعرض خط كهرباء “المراعي” المسؤول عن تغذية منطقة الظهير غرب مدينة سرت لعمليات تخريب وسرقة من قبل مجموعة مجهولة، تسببت في قطع التيار الكهربائي عن سكان المنطقة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” أن المُخربين قاموا بالعبث بمُعدات الشبكة والمحول الكهربائي الموصول بالخط.

وجددت الشركة مُنشادتها للجهات الأمنية المعنية لتأمين مكونات شبكة الكهرباء العامة بمُختلف المناطق والمُدن وحمايتها من أيدي العابثين.

وحذرت من استمرار تعرض محطات الكهرباء لحوادث التخريب وسرقة مُعداتها وتأثير ذلك على مستوى أداء الشبكة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية