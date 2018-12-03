بالصور | عميد بلدية الكفرة يتفقد عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في البلدية

ليبيا – قام عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب أمس الأحد بزيارة تفقدية لبعض المشروعات التي يجري تنفيذها بالبلدية رفقة وكيل الديوان سعد عبدالرسول.

الزيارة شملت بحسب المكتب الإعلامي لبلدية الكفرة الإطلاع على مشروع صيانة مستشفى الكفرة المنفذ من قبل صندوق الانماء ومشروع صيانة وتحوير مصرف التجارة والتنمية.

وتفقد عقوب مشروع الطريق من المحطة الغازية الى مشروع الكفرة الانتاجي والطريق الواصل بين جزيرة التاج ومحطة الوقود الخارجية بالإضافة إلى مشروع الطريق الواصل بين سوق المواشي وشركة السارة إلى جانب مشروع الطريق الواصل بين بوابة الهواري ومسجد الفتح .

وأعلن عميد بلدية الكفرة عن تنفيذ وصلة تمتد من طريق سوق المواشي الى السارة بحيث تصل الى بعض منازل المواطنين والبالغ عددها 30 منزلاً.

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