داخلية الوفاق: ماضون في تسليم مقراتنا المُخالفة

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني المواطنين الذين يمتلكون عقارات مُستخدمة كمقار للوزارة، بضرورة إنهاء إجراءاتهم اللازمة لإثبات مُلكيتهم لهذه العقارات وتقديمها بمقر الإدارة العامة للتفتيش والمُتابعة بمنطقة صلاح الدين بطرابلس.

وأضافت الوزارة أن اللجنة المُكلفة بمُتابعة ملف هذه العقارات تعقد اجتماعات دورية مدتها 3 ساعات، يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بمقر الإدارة العامة.

وكان وزير الداخلية المُفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشآغا، قد أصدر قراراً بإخلاء مقرات الوزارة المُخالفة وإعادتها لأصحابها بعد التأكد من ملكيتهم لها، وشكل لجنة مُتخصصة للإشراف على إخلائها.

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