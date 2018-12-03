الحكومة المؤقتة تخصص أكثر من 900 الف دينار لمصلحة المطارات

ليبيا – أذنت الحكومة المؤقتة لوزارة المالية والتخطيط أمس الأحد بتخصيص وتسييل مبلغ مالي وقدره تسعمئة وأربعة عشر ألفاً وستمائة دينار لصالح مصلحة مطارات المؤقتة .

الحكومة المؤقتة أشارت في قرارها والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن تخصيص المبلغ المذكور أعلاه لمصلحة المطارات يأتي لتغطية إحتياجات الباب الثاني وفقاً للكشوفات المرفقة مع القرار على أن تخصم من الإعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض لعام 2018.

ودعت الحكومة المؤقتة وزارة المالية والتخطيط إلى إجراء التسوية اللازمة بعد إعتماد قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة لصرف طبقاً للنظم واللوائح السارية.

الحكومة المؤقتة طالبت في ختام بيانها بضرورة العمل بالقرار من تاريخ صدوره ، داعيةً الجهات المعنية بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

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