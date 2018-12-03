صحة المؤقتة تتابع سير عمل المنشآت الصحية والطبية بمنطقة وادي الشاطئ

ليبيا – استقبل وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب مسؤولي الصحة في وادي الشاطئ بالجنوب الليبي لمناقشة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع بكافة بلدية وادي الشاطئ.

المجتمعون ناقشوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات و كافة المواضيع من الناحية الفنية والمالية بوادي الشاطئ وما جاورها بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقآ للإمكانيات المتاحة في ظل الازمة الحالية وذلك باطار التنسيق الكامل مع جهاز الامداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

واستمع عقوب إلى مطالب مسؤولي الصحة التي تجسدت في تخفيف معاناة بلدة وادي الشاطئ من خلال تسليمها المخصصات المالية السابقة من قبل وزارة المالية.

من جانبه تعهد وكيل عام وزارة الصحة بتلبية المطالب وتوفير وتوفير الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية من خلال جهاز الإمداد الطبي بالوزارة.