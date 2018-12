وكيل «داخلية الوفاق» يناقش عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة غير الشرعية بليبيا

المتوسط:

عقد صباح اليوم الاثنين بفندق المهاري بطرابلس إجتماع لمناقشة عمل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة لسنة 2019م بليبيا، وبحضور عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان, ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية السيد محمد الشيباني، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الفنية، ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وممثل عن الاتحاد الأفريقي، والقائم بأعمال السفارة الإيطالية في ليبيا، ومدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية, والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا والمعنية بملف الهجرة غير الشرعية ومدراء الإدارات بجهاز الهجرة غير الشرعية، ورئيس قسم المنظمات بمكتب وكيل الوزارة لشؤون الهجرة.

حيث ناقش الاجتماع وضع استراتيجية عمل للمنظمات المعنية بملف الهجرة لسنة 2019م, وتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء وإيجاد حلول جذرية لتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية للدولة الليبية, والعمل على إقامة التنمية المستديمة في الدول المصدرة للمهاجرين وذلك للحد منها.

وأكد الوكيل على ضرورة صيانة مراكز الإيواء الموجودة لكي تلائم الظروف الإنسانية للمهاجرين وضرورة تأهيل وصيانة نقاط الإنزال في البحر ووضع آلية لتوزيع المأونات التي تقدمها لمراكز الإيواء والعمل على إيجاد الحلول لانتشال الجثث من البحر والصحراء والعمل على قبرها.

ودعا الوكيل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا إلى ضرورة التسجيل في وزارة الخارجية الليبية، من أجل تنظيم عمل هذه المنظمات ليتسنى لهم العمل كلاً حسب اختصاصه.

وفي ختام الاجتماع شدد الوكيل إن عقد مثل هذه الاجتماعات الغرض منها كنقطة أولى تحسين ظروف المهاجرين في مراكز الإيواء والحد من معاناتهم.

